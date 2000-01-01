منتخب الطائرة جلوس المصري يفوز على العراق في بطولة العالم

حجز المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس مقعدا، في ربع نهائي بطولة العالم المقامة بهولندا بعد التغلب على المنتخب العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.



وتعد المباراة هي المباراة الثالثة للمنتخب المصري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وتقدم المنتخب العراقي في بداية المباراة واستطاع الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-23، ولكن استطاع المنتخب المصري العودة والفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-20، 25-18، 26-24.



وحقق المنتخب المصري الفوز في أولى مبارياته أمام بولندا بنتيجة 3-1، لكنه خسر أمام البوسنة بثلاثية نظيفة ليعود من جديد ويفوز على العراق بثلاثة أشواط مقابل شوط.



ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري غدا أمام المنتخب الإيراني ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة.