الاحتلال يمنع مرور 2000 شاحنة لقطاع غزة

كشف النائب جمال الخضيري، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الأربعاء، أنَّ 2000 شاحنة محملة بالبضائع مُنعت من الدخول لقطاع غزَّة، على خلفية قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر "كرم أبو سالم".



وقال الخضيري، على "تويتر"، إنَّ 2000 شاحنة محملة بالبضائع للقطاع الصناعي والتجاري منعت من الوصول إلى غزة، في إطار المنع شبه التام لمرور البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد، والذي أغلقته سلطات الاحتلال في وجه البضائع، ما يتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد الفلسطيني.