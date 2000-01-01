مصرع 4 أشخاص بينهم عروسان في البحيرة

استقبل مستشفي رشيد العام بمحافظة البحيرة، مساء الأربعاء، جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بمجري نهر النيل بطريق أدفينا بينهم عروسان.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا بحادث انقلاب سيارة بطريق أدفينا- رشيد وانقلابها بالمياه وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث.



أسفر الحادث عن مصرع "م.ع"، 17 عامًا و"س.أ"، 21 عامًا، و"ع.أ"، 25 عامًا و"د. أ" وجميعهم يقيمون بمطوبس كفر الشيخ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.