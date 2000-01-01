استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

أعلن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، منذ قليل، خلال حديثه لقناة «ليبيا الحدث»، انسحابه من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، وذلك حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية في نبأ عاجل.



وسبق أن تعرض المجبري، إلى الاختطاف الشهر الماضي ليتم الإفراج عنه لاحقا، حيث اختطفته إحدى الميليشيات، في العاصمة الليبية طرابلس، وقيل وقتها إنها كتيبة ثوار طرابلس، التي يترأسها هيثم التاجوري، وأن اختطاف المجبري جاء على خلفية تأييده للجيش الوطني الليبي بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.



