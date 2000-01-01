بوستر تشويقي جذاب لـ"تراب الماس"

نشر المخرج مروان حامد البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "تراب الماس"، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة شاب يعيش حياة باهتة، يعمل مندوب دعاية طبية فى شركة للأدوية، ثم يتمكن بلباقته ومظهره الجيد أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التى يروج لها، فى المنزل الذى يعيش فيه بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، تقلب الأحداث.



الفيلم بطولة كل من آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشيرين رضا والنجم القدير عزت العلايلى، ومن تأليف أحمد مراد.