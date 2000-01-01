القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
حوادث
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:35 م

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحيرة ـ أيمن بدر:
dostor.org/2254639

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط ربة منزل لقيامها بنشر فيديوهات جنسية لها أثناء ممارسة الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كانت وردت معلومات للمقدم حسام البدرى رئيس مباحث الآداب، مفادها تداول مقاطع جنسية لربة منزل مقيمة بدمنهور على الإنترنت أثناء ممارسة الرذيلة مع الرجال.

وتوصلت التحريات لتحديد هوية صاحبة المقاطع الجنسية تدعى "س. ح. ال" 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة دائرة مركز دمنهور، وأنها تمارس الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادي وبدون تمييز.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمت مداهمة منزلها وإلقاء القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بصحة تلك الفيديوهات الجنسية المثيرة، وأنها تخصها وشاركت في تصوير تلك المقاطع بغرض الترويج لها وجلب واستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام، وأنها كانت في مأمن عن عيون مباحث الآداب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 6 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

كيف خدعت قناة "مكملين" جورج إسحاق؟.. الضحية يروى التفاصيل (فيديو)

تجديد حبس وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

"الصحفيين": اعتماد نتيجة "قيد تحت التمرين" فى اجتماع المجلس المقبل

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

"الباز" يوجه رسالة لـ"علاء مبارك": "لو اتحاسبنا بأثر رجعي هتزعلوا أوي" (فيديو)

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

"الباز" يوجه رسالة لـ"علاء مبارك": "لو اتحاسبنا بأثر رجعي هتزعلوا أوي" (فيديو)

كشكول

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

بدء بيع مظاريف التسكين بالمدن الجامعية بالأزهر

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎