ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط ربة منزل لقيامها بنشر فيديوهات جنسية لها أثناء ممارسة الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.



كانت وردت معلومات للمقدم حسام البدرى رئيس مباحث الآداب، مفادها تداول مقاطع جنسية لربة منزل مقيمة بدمنهور على الإنترنت أثناء ممارسة الرذيلة مع الرجال.



وتوصلت التحريات لتحديد هوية صاحبة المقاطع الجنسية تدعى "س. ح. ال" 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة دائرة مركز دمنهور، وأنها تمارس الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادي وبدون تمييز.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمت مداهمة منزلها وإلقاء القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بصحة تلك الفيديوهات الجنسية المثيرة، وأنها تخصها وشاركت في تصوير تلك المقاطع بغرض الترويج لها وجلب واستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام، وأنها كانت في مأمن عن عيون مباحث الآداب.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.