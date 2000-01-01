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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:29 م

أسقف كانتربري يقيم حفلًا على شرف الإمام الأكبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2254637

أقام أسقف كانتربري، جاستن ويلبي، حفل استقبال، مساء اليوم الأربعاء، على شرف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الذي يزور المملكة المتحدة حاليًا.
ورحب ويلبي في كلمة له بالإمام الأكبر، مثنيًا على الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في الدفاع عن الدين الإسلامي ونشر الفكر المتسامح، ومحاربة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الأقدم في العالم، ومعربًا عن أمله في تعزيز آلية الحوار "الأزهري-الأنجيليكاني" المستمر منذ عام 2002.

من جانبه، ألقى شيخ الأزهر كلمة توجه فيها بالشكر لأسقف كانتربري، مشددًا على خطأ انسياق البعض وراء النظريات التي تربط ظلمًا بين الدين الإسلامي الحنيف وآفة الإرهاب، مضيفًا أن من يتحمل مسئولية بروز "داعش" هم في حقيقة الأمر تلك الجهات التي وقفت وراء تمويل وتسليح وتدريب هذا التنظيم الإرهابي، وأن المسلمين هم أول ضحاياه.

يذكر أن الإمام الأكبر اطلع، في وقت سابق اليوم، بمقر إقامته في قصر "لامبث" في لندن، على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم، وهي من مقتنيات جامعة برمنجهام البريطانية.

ووصل شيخ الأزهر، الخميس الماضي، إلى بريطانيا في زيارة تستمر عدة أيام، للمشاركة فى فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري البريطانية.

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