منتخب مصر يهزم تونس 74-58 في البطولة العربية لكرة السلة للشباب

فاز المنتخب المصري لكرة السلة للشباب، على نظيره التونسي بنتيجة 74-58، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بمجمع صالات إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من البطولة العربية الـ16 للشباب تحت 18 عاما لكرة السلة.



ويعد هذا هو الانتصار الثالث للمنتخب المصري في البطولة، بعد تغلبه على كل من الأردن بنتيجة 78-54، والإمارات بنتيجة 74-58، فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام المنتخب البحريني بنتيجة 63-69.



جدير بالذكر أن البطولة العربية للشباب لكرة السلة، تضم سبعة منتخبات هي "مصر، والإمارات، والأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان".