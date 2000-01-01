البيت الأبيض: ترامب لم يقل إن روسيا لم تستهدف الولايات المتحدة

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقل: "إن روسيا لم تعد تستهدف الولايات المتحدة".



ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن ترامب قال "لا" خلال ترأسه اجتماعا وزاريا، أمس، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول اعتقاد الرئيس الأمريكي إذا ما كانت روسيا ما زالت تسعى للتدخل في شئون السياسة الأمريكية.



وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أنها تحدثت مع ترامب الذي أوضح لها أن قوله "لا" كان يقصد به رفضه للإجابة عن الأسئلة الصحفية بشكل عام، وليس كإجابة لسؤال الصحفي نفسه.



واستطردت ساندرز - خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض - "الرئيس يعتقد بالفعل أنهم (الروس) سيستهدفون انتخابات (التجديد النصفي) بالولايات المتحدة بكل تأكيد".



جدير بالذكر أن ترامب واجه موجة من الانتقادات في الإعلام الأمريكي ومن الحزب الديمقراطي ضد أدائه خلال قمة جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.