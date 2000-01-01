"السراج"يطالب بوقف التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، اليوم الأربعاء، في تونس، بسفراء وممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، والمبعوث الأممي لليبيا، وممثلة الاتحاد الأوروبي، لبحث مستجدات الأزمة الليبية والحصول على دعم المجتمع الدولي.



وعرض السراج متطلبات حل الأزمة الليبية، والدور المحوري للقوى المؤثرة، وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، في تحقيق الاستقرار بليبيا، والذي يعد أمرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة والعالم، حسب ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.



وعرض السراج موجزًا لمعالم الأزمة الليبية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وما تعانيه البلاد من انقسام سياسي ومؤسسي، انعكس سلبًا على معيشة المواطنيين، وتحدث عن الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة، مؤكدًا أن مؤتمر باريس كان آخر محاولات التوافق، والذي تباينت المواقف الدولية تجاهه، مشيرًا إلى أن بعض من حضر المؤتمر استغل هذا التباين للتنكر لمقرراته والتنصل من التزاماته.



وشدد السراج على أن التدخلات السلبية من دول إقليمية ودولية تمد في عمر الحالة الراهنة، حيث يعتمد المعرقلون على تناقض تلك المواقف، مشيرًا الى أن هناك دولًا تنحاز لصالح بعض أطراف الصراع، بل وهناك من يزود بعض تلك الأطراف بالسلاح رغم قرارات الحظر، مجددًا تأكيده أن الموقف الدولي الحازم الموحد هو المطلوب لقطع الطريق على سيناريو التقسيم.