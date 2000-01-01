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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:13 م

غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية

غلق مصنعى مخللات
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2254628

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق مصنعى ملح ومخللات بمركز السنبلاوين لمخالفة الإشتراطات الصحية ووجود مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وكان فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قد شن حملة استهدفت مصانع الخللات والملح بقريتى ميت فضالة التابعة لمركز أجا، والحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 12.5 طن غير مدون عليها تاريخ إنتاج، 350 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 17.5 طن بها تغير بالخواص الطبيعية، 5 برميل ليمون مخلل و5 برميل جزر مخلل بإجمالى وزن واحد طن، وذلك لوجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود عفن ظاهرى، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

تحررت المحاضر اللازمة وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى.

غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية
غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية
غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية
غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية
غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية
غلق مصنعى مخللات وملح لمخالفتهما الإشتراطات الصحية بالدقهلية
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