"الباز" يوجه رسالة لـ"علاء مبارك": "لو اتحاسبنا بأثر رجعي هتزعلوا أوي" (فيديو)

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تويتة كتبها علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تساءل فيها عن إمكانية تطبيق منع بث أخبار كاذبة والورادة في المادة 19 من قانون الصحافة والإعلام بأثر رجعي.



وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أنا توقفت أمام ما كتبه علاء مبارك، لأنه يتحدث بشكل مجرد، ويتحدث وفي نفسه هوى، فهو يغمز ويلمز، ويتمنى أن يتم معاقبة من نشروا أخبار كاذبة عنه أو عن شقيقه أو والده".



وتابع:"أوجه رسالة لعلاء مبارك، وأقول له زمنك ودولتك انتهت، خلاص خلصنا، ما نشر بعد 25 يناير، كان عبارة عن ممارسة للحرية بأثر رجعي، حيث كانت توجد حالة من الضغط على الإعلام في عصر مبارك ومارس الحرية بشكل متوحش بعد حرمانه".



تفاصيل الرسالة..

