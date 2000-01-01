روسيا تكشف عن جهودها لمنع وقوع حرب بين إيران وإسرائيل في سوريا

كشف السفير الروسي لدى طهران، ليفان جيغاريان، عن أن بلاده لا تدخر جهدا لتجنب أي مواجهة عسكرية بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا.



وأوضح السفير جيغاريان، في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، اليوم أن "الاشتباكات تحدث من حين إلى آخر، وأننا بطبيعة الحال قلقون من احتمال مواجهة عسكرية بين القوات الإيرانية والإسرائيلية في سوريا، ونفعل كل شيء ممكن لتجنب ذلك ولمنع تصعيد النزاع"، وذلك حسب قناة روسيا اليوم.



واعتبر جيغاريان أن الوجود العسكري الإيراني في سوريا قانوني، مؤكدا أن روسيا لا يمكنها الضغط على إيران فهي دولة كبيرة ولها سياساتها الخارجية المستقلة.



وأضاف: "لا يمكن العمل مع إيران إلا من خلال وسائل الإقناع، دون ممارسة أي ضغط، لأن ذلك أمر غير مثمر".



وتشن قوات الاحتلال من وقت لآخر ضربات داخل سوريا مستهدفة ميليشيات وقوات إيرانية موجودة هناك خاصة في الجنوب السوري المجاور لدولة الاحتلال.