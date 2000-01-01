"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ16.7 مليار جنيه.. غدًا
يطرح غدًا الخميس البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يوما وقيمة الطرح الثاني 8.5 لأجل 364 يوما.
يطرح غدًا الخميس البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يوما وقيمة الطرح الثاني 8.5 لأجل 364 يوما.
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