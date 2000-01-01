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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:54 م

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ16.7 مليار جنيه.. غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2254621

يطرح غدًا الخميس البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يوما وقيمة الطرح الثاني 8.5 لأجل 364 يوما.

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