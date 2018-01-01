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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:33 م

"نايمكس" يرتفع 1% عند التسوية مع هبوط مخزونات البنزين الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254612

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة، مع استيعاب بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.

وشهد الخام الأمريكي تقلبات كبيرة خلال تعاملات اليوم، حيث استمرت أسعار الخام في تعميق خسائرها بعد بيانات كشفت ارتفاع مخزونات النفط الخام، قبل أن تتجه للصعود مع تركيز المستثمرين على تزايد الطلب على البنزين والتي أشارت إليه إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5.8 مليون برميل بعكس توقعات المحللين، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.2 مليون برميل.

وكانت"أرامكو" قد ذكرت في وقت سابق إن فرق مكافحة الحرائق والدفاع المدني السعودي سيطرت على حريق محدود اندلع في حاويات تخزين في الشركة.

فيما ذكرت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا أمس فرض قوة قاهرة في ميناء الزاوية، إلى جانب تراجع الإنتاج من حقل "شرارة".

واستمر الإنتاج الأمريكي من النفط في الصعود لمستويات قياسية على الصعيد الأسبوعي بعد أن سجل 11 مليون برميل للمرة الأولى على الإطلاق.

وتعرضت أسعار النفط للضغط خلال الجلسات الماضية مع زيادة الإنتاج من كبار منتجي النفط بقيادة السعودية، واستعداد روسيا ضخ مزيد من الإمدادات لتهدئة السوق، بالإضافة إلى توقعات زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، كما أعلنت واشنطن أنها تخطط لمنح بعض الدول إعفاءات من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 1% إلى 68.76 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.9% إلى 72.84 دولار للبرميل.

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