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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:29 م

"اتصالات النواب": قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيحد من بث الشائعات

أحمد بدوي
أحمد بدوي
إسلام نصير
dostor.org/2254610

قال أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدراسة التي أعدها حول الشائعات التي يتم نشرها على مواقع التواصل رصدت عددا كبيرا من الشائعات على مدار 4 شهور.

وأضاف بدوي، لـ«الدستور»، أن من أغرب الشائعات التي تم رصدها خلال الأسبوع الأخير أن الدولة ستضع مادة معينة في الخبز تصيب الرجال بالعقم لتحديد النسل، وكذلك الموافقة على استيراد البيض البلاستيك، وما يحدث أن بعض البسطاء لا يدركون حجم الجريمة التي يقومون بها بإعادة نشر الشائعات على مواقع التواصل.

وأوضح بدوي أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيضع آليات للحد من هذه الشائعات خلال الفترة المقبلة.

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