مطار القاهرة يستقبل 154 رحلة من جنسيات مختلفة

شهدت صالات الوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولى، الأربعاء، وصول أكثر من 4 آلاف راكب من مختلف الجنسيات على متن 154 رحلة داخلية وخارجية، لزيارة المعالم الأثرية والحضارية بالقاهرة.



شملت الوفود جنسيات من أمريكا وكرواتيا واليابان وأندونسيا وروسيا وبريطانيا وبيرو واليونان وقبرص، كما وصلت وفود عربية وخليجية قادمين من الكويت والإمارات والبحرين والسعودية.



من جانبها، قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعاونة بتسهيل إجراءات وصول الوفود الركابية وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، بالتعاون مع مسئولى العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران، حيث تم تأمين خروج تلك الأفواج السياحية إلى مقر إقامتهم بفنادق القاهرة.