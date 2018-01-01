فودافون: تغطية 60 % من الشبكة بخدمات الجيل الرابع

كشف أسامة سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة فودافون مصر، أنه تم تغطية 60 % من شبكات الاتصالات في مصر بخدمات الجيل الرابع من قبل شركة فودافون مصر، مشيرا إلي أن سيتم الانتهاء من حوالي 85 % من الشبكة بنهاية العام الجاري.



وأكد سعيد أن فودافون احتلت المركز الأول في عدد المشتركين لخدمات التليفون المحمول في مصر وهناك استثمارات كبيرة تم ضخها في الشبكة، مشيرا إلي أن تم تحديث معظم محطات التقوية لتقديم أسرع سرعات لنقل البيانات في مصر.



كانت شركة فودافون مصر حصلت علي أفضل شبكة محمول فى مصر - Best in Test" من شركة P3 للاتصالات - وهى الشركة العالمية الرائدة فى مجال الاتصالات والهندسة والاختبارات الفنية – وذلك بعد اجتيازها اختبار قوة الشبكة فى الصوت (المكالمات الهاتفية) والموبايل إنترنت، وتحقيقها أعلى النتائج الكلية فى التجربة لتسجل 690 نقطة بفارق 95 نقطة عن المنافسين، يأتى هذا التتويج بالتزامن مع إطلاق فودافون مصر لخدمات الـ 4G+ فى مصر، لتقدم لعملائها سرعات إنترنت فائقة وتجربة استخدام فائقة الجودة للشبكة.