القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
تقارير ومتابعات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:19 م

أبناء الحاجة سعدية: "السلطات السعودية عاملتها معاملة الأم المظلومة"

الحاجة سعدية
الحاجة سعدية
دعاء راجح
dostor.org/2254596

تعود الحاجة سعدية "ضحية العمرة المزيفة"، مرة أخرى إلى أحضان وطنها التي وصلت إلى القاهرة اليوم قادمة من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات بعد 4 أشهر تحت التحفظ فى المملكة العربية السعودية، والانتهاء من الاجراءات اللازمة.

وسط أجواء الفرحة التي تعم على أبناء وأقارب الحاجة سعدية بعد عودتها إلى القاهرة، قال سمير صبري ابن خالة الحاجة سعدية، إن عودة الحاجة سعدية إلى مصر جاءت بعد العديد من التحقيقات التي تمت مع المتهم عبد الله المنزلاوي، الذي تسبب في تلك القضية لها، حيث قامت السفارة المصرية في المملكة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدتها على الخروج من تلك القضية، بعد اعترافات المتهم في مصر والتي أكد من خلالها على أن الحاجة سعدية بريئة من هذا الاتهام.

وأضاف سمير لـ"الدستور"، أنه منذ اللحظات الأولى، تولت السفارة المصرية القضية، بالتعاون مع المملكة السعودية لإثبات الحقيقة، مبينًا أن إجراءات إخلاء سبيل الحاجة سعدية استمرت لمدة شهرين، لإتمام كافة الإجراءات بشكل كامل، وإخلاء سبيلها بشكل نهائي.

وأكد أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التي تؤكد أن الحاجة سعدية بريئة من تهمة الإتجار في المخدرات، قدمت المملكة السعودية إلى الحاجة فرصة للبقاء في المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام، إلا أن الظروف الصحية والنفسية للحاجة منعتها من البقاء، كونها استمرت لمدة 4 أشهر خارج وطنها وبعيدًا عن أبناءها، قائلا: "المملكة عرضت على الحاجة أداء الحج ولكنها رفضت علشان ظروفها الصحية".

وتروي هدى نجلة الحاجة سعدية، أنها سافرت وشقيقتها فاطمة إلى المملكة السعودية بعد حدوث تلك القضية لوالدتهن بدعوة من ملك السعودية، من أجل البقاء بجانب والدتهن، وذلك بعد تعرض قدم والدتي للكسر، نتيجة لحزنها الشديدة الذي دفعها للامتناع عن تناول الطعام لفترة كبيرة بعد احتجازها.

وتتابع هدى لـ"الدستور"، أنه منذ إلقاء القبض على والدتها تم احتجازها في سجن ينبع التابع لتلك المدينة السعودية، والتي استمرت به لمدة 43 يوما، ولكن سوء الحالة النفسية للحاجة سعدية دفعتها إلى الامتناع عن الطعام، الأمر الذي دفع المملكة بالتعاون مع السفارة المصرية إلى السماح للحاجة سعدية بالبقاء في أحد الفنادق المجاورة للسفارة المصرية.

وتؤكد أن والدتها استمرت في الإقامة بالفندق حتى تمت جميع إجراءات إخلاء سبيلها، وأنه منذ وقوع تلك القضية كانت الحاجة سعدية تعامل معاملة راقية، من قبل المملكة السعودية والسفارة المصرية، قائلة: "المملكة السعودية والسفارة المصرية كانوا بيتعاملوا مع أمي معاملة الأم والمظلومة".

وقدمت هدى، الشكر للسفارة المصرية والمملكة السعودية، على التعاون من أجل إثبات براءة والدتها والمعاملة الطيبة التي حظت بها ووالدتها خلال فترة الإقامة في السعودية.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي

منذ اسبوع

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح

منذ أقل من شهر

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟

منذ أقل من شهر

طفلة فى الثالثة من عمرها تجبر مجلة "التايم" على الاعتذار

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن مطار سفنكس الجديد قُبيل افتتاحه

منذ أقل من شهر

أول تعليق من محافظ البحيرة على اليمين الدستوري للموظفين

الآن

محمد صلاح ينشر صورة بـ"الشورت" على أحد الشواطئ

"شطحات أنيس منصور".. رامبو أشهر شعراء فرنسا مسلم واسمه عبدربه

شقيق المبتهل المنسوب إليه "فيديو الفاتحة الموسيقية": أخويا متوفّى

ضحية العمرة المزيفة تصل مطار القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

كشكول

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

بدء بيع مظاريف التسكين بالمدن الجامعية بالأزهر

مصادر: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. الإثنين

الأمصار

طفل يمني يحكي محاولة اغتصاب قيادي إخواني له (فيديو)

أسرار "مسلّة الأقصر" المصرية التي تتباهى بها فرنسا

ميلانيا ترامب "خائفة من شئ ما" أثناء مصافحة بوتين "فيديو"

"ثقافة دبي" تطلق 10 مشروعات للسعادة والإيجابية

جدل حول زواج أميرة بريطانيا من مدير نادي ليلي

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎