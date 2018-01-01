أبناء الحاجة سعدية: "السلطات السعودية عاملتها معاملة الأم المظلومة"

تعود الحاجة سعدية "ضحية العمرة المزيفة"، مرة أخرى إلى أحضان وطنها التي وصلت إلى القاهرة اليوم قادمة من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات بعد 4 أشهر تحت التحفظ فى المملكة العربية السعودية، والانتهاء من الاجراءات اللازمة.



وسط أجواء الفرحة التي تعم على أبناء وأقارب الحاجة سعدية بعد عودتها إلى القاهرة، قال سمير صبري ابن خالة الحاجة سعدية، إن عودة الحاجة سعدية إلى مصر جاءت بعد العديد من التحقيقات التي تمت مع المتهم عبد الله المنزلاوي، الذي تسبب في تلك القضية لها، حيث قامت السفارة المصرية في المملكة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدتها على الخروج من تلك القضية، بعد اعترافات المتهم في مصر والتي أكد من خلالها على أن الحاجة سعدية بريئة من هذا الاتهام.



وأضاف سمير لـ"الدستور"، أنه منذ اللحظات الأولى، تولت السفارة المصرية القضية، بالتعاون مع المملكة السعودية لإثبات الحقيقة، مبينًا أن إجراءات إخلاء سبيل الحاجة سعدية استمرت لمدة شهرين، لإتمام كافة الإجراءات بشكل كامل، وإخلاء سبيلها بشكل نهائي.



وأكد أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التي تؤكد أن الحاجة سعدية بريئة من تهمة الإتجار في المخدرات، قدمت المملكة السعودية إلى الحاجة فرصة للبقاء في المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام، إلا أن الظروف الصحية والنفسية للحاجة منعتها من البقاء، كونها استمرت لمدة 4 أشهر خارج وطنها وبعيدًا عن أبناءها، قائلا: "المملكة عرضت على الحاجة أداء الحج ولكنها رفضت علشان ظروفها الصحية".



وتروي هدى نجلة الحاجة سعدية، أنها سافرت وشقيقتها فاطمة إلى المملكة السعودية بعد حدوث تلك القضية لوالدتهن بدعوة من ملك السعودية، من أجل البقاء بجانب والدتهن، وذلك بعد تعرض قدم والدتي للكسر، نتيجة لحزنها الشديدة الذي دفعها للامتناع عن تناول الطعام لفترة كبيرة بعد احتجازها.



وتتابع هدى لـ"الدستور"، أنه منذ إلقاء القبض على والدتها تم احتجازها في سجن ينبع التابع لتلك المدينة السعودية، والتي استمرت به لمدة 43 يوما، ولكن سوء الحالة النفسية للحاجة سعدية دفعتها إلى الامتناع عن الطعام، الأمر الذي دفع المملكة بالتعاون مع السفارة المصرية إلى السماح للحاجة سعدية بالبقاء في أحد الفنادق المجاورة للسفارة المصرية.



وتؤكد أن والدتها استمرت في الإقامة بالفندق حتى تمت جميع إجراءات إخلاء سبيلها، وأنه منذ وقوع تلك القضية كانت الحاجة سعدية تعامل معاملة راقية، من قبل المملكة السعودية والسفارة المصرية، قائلة: "المملكة السعودية والسفارة المصرية كانوا بيتعاملوا مع أمي معاملة الأم والمظلومة".



وقدمت هدى، الشكر للسفارة المصرية والمملكة السعودية، على التعاون من أجل إثبات براءة والدتها والمعاملة الطيبة التي حظت بها ووالدتها خلال فترة الإقامة في السعودية.