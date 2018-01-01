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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:05 م

تجديد حبس وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وائل عباس
وائل عباس
حسام محفوظ
dostor.org/2254586

أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس وائل عباس "مدون على مواقع التواصل الاجتماعي"، وشروق أمجد، صحفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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