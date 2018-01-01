إصابة 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة كركوك العراقية

أصيب ثلاثة أشخاص، منذ قليل، في انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك، ليتم نقل المصابين على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء الانفجار.



وكشف مصدر أمني عراقي عن أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بغداد، وسط كركوك، انفجرت، مساء اليوم، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة"، وذلك حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية.



وأضاف: "طوقت قوة أمنية مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".



وتشهد محافظة كركوك (٢٥٥ كم شمال بغداد)، عمليات إرهابية تستهدف المدنيين من وقت لآخر على يد تنظيم داعش الإرهابي الذي ما زال يتحصن في بعض الجيوب بخلاف الخلايا النائمة.