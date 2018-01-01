اتحاد العاصمة الجزائري يهزم رايون سبورت الرواندي في الكونفدرالية

حول فريق اتحاد العاصمة الجزائري، تأخره بهدف أمام مضيفه رايون سبورت الرواندي، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "اماهورو" في العاصمة الروندية "كيجالي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 38 عبر اللاعب إسماعيل ديارا، قبل أن ينجح الفريق الجزائري في تسجيل هدفين عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 47، وعبدالرؤوف بن غيث في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد اتحاد العاصمة الجزائري إلى سبع نقاط، ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة للكونفدرالية، فيما توقف رصيد رايون سبورت الرواندي عند نقطتين فقط في المركز الثالث.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة والتي أقيمت في نفس التوقيت، حقق فريق غور ماهيا الكيني فوزا كبيرا على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني برباعية نظيفة، حيث سجل أهداف الفريق الكيني كل من إفريم جويكان "هدفين" في الدقيقتين 46 و86، وجاك تويسينجي في الدقيقة 22، ومويني حاجي لاعب يانج أفريكانز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد غور ماهيا إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد يانج أفريكانز عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.