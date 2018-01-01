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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:54 م

الاتحاد السكندري يتعادل مع بتروچيت في رابع تجاربه الودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2254581

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع فريق بتروچيت بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب الفرعي في رابع التجارب الودية للفريق السكندري.
أحرز هدف الاتحاد اللاعب خالد قمر في الدقيقة "37" من الشوط الثاني.
بدأ الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من الهاني سليمان - محمد عادل - بازوكا - محمد جبر - كريم الديب - نور السيد - ديديه كوريه - أحمد داودا - خالد الغندور - أحمد الألفي - جدو.
وفي الشوط الثاني شارك كل من خالد قمر وبناهيني وويلسون ومحمد حسن ومحمد رزق ومحمود شعبان ورزاق سيسيه وعاشور الأدهم وأحمد قطب وأحمد مجدي بدلا من جدو وداودا وبازوكا ومحمد جبر وديديه كوريه ومحمد عادل وأحمد الألفي ونور السيد وكريم الديب وخالد الغندور.

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