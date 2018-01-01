"سلامة": البرلمان استجاب لـ80% من ملاحظات النقابة فى تعديلات قانون الصحافة

- قال إن الرئيس لم يتدخل فى الأزمة.. والأجواء الديمقراطية حلت الخلافات

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النواب تعاون بشكل كبير مع النقابة وأخذ بملاحظاتها حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قبل إقراره فى الجلسة العامة، واصفًا ما حدث بالإنجاز الذى يعكس مدى التوافق بين النقابة وأجهزة الدولة.



وأكد «سلامة»، فى حواره مع «الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتدخل فى الأزمة التى شهدها القانون قبل الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن المناخ الديمقراطى الذى يسمح به الرئيس أسهم فى إنجاح جهود النقابة.



■ هل وافق مجلس النواب على ملاحظات النقابة بشأن قانون الصحافة؟

- فى البداية أود توضيح أن ما تحقق من تعديلات بالقانون يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن أكثر من ٨٠٪ من مطالب الصحفيين تحققت فى التعديلات الأخيرة بالقانون، وهى نسبة هائلة لم تحدث من قبل.



■ كيف ترى اعتراضات عدد من أعضاء مجلس النقابة على القانون؟

- فى الواقع القانون مرضٍ بشكل كبير، ولا أرى أى مبررات لرفضه، أو التصعيد ضده، وخلال الفترة الماضية، جرى تفويضى من أعضاء مجلس النقابة للتفاوض وإقناع الجهات المسئولة بتعديل القانون، وفقًا لملاحظاتنا، بما يتوافق مع مصلحة الصحفيين والمهنة. وبالفعل عقدت لقاءً مع عددٍ من المسئولين لتوضيح ملاحظات النقابة التى قوبلت بترحيب كبير.



■ هل تدخل الرئيس فى أزمة التعديلات؟

- الرئيس لم يتدخل فى الأزمة ولم ينحز لطرف على حساب الآخر، لكن المناخ الديمقراطى الذى يسمح به هو ما أسهم فى تعديل القانون، إضافة إلى تفهم البرلمان وجهة نظر النقابة، الذى بدا واضحا من خلال اللقاءات التى أجريناها مؤخرًا مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، والمستشار عمر مروان، وزير الشئون النيابية.



■ هل تخشى من وقوع صدام فى المرحلة القادمة؟

- لا أتوقع حدوث أى صدام بين النقابة والحكومة، لأننا نتعامل مع الأمور بعقلانية، ونتخذ من الحوار سبيلًا لتحقيق أهدافنا، وهناك تعاون كبير تبديه أجهزة الدولة معنا.

وسبق لمجلس النقابة أن عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة القانون، ووضع ملاحظات على بنوده، فالتشريعات ليست نصوصًا قرآنية ومن الوارد أن تشهد بعض الأخطاء، وقدمنا وجهة نظرنا فى أسباب وأهداف التعديل.

وكانت المفاجأة السارة أنه تمت الاستجابة وتعديل كافة المواد التى تتعلق بالحريات والعمل الصحفى والأوضاع الخاصة بالمؤسسات، ونجحنا فى حذف الألفاظ المطاطية، وفقًا لما رآه مجلس الدولة أيضًا فى ملاحظاته، كما أن القانون الجديد لا يلغى المؤسسات القومية.



■ ما أبرز المواد التى تم تعديلها؟

- غالبية المواد، التى حددتها النقابة فى ملاحظاتها وتقدمت بها للجهات المعنية، إضافة إلى ملاحظات أخرى تقدم بها مجلس الدولة، ومن أبرزها تعديل نسب تمثيل الصحفيين فى تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، وتوصلنا إلى حل يرضى جميع الأطراف، بإلغاء الاستعانة بممثلين من خارج المؤسسات، وترك هذا الباب مفتوحًا، لتتم الاستعانة بممثلين من الداخل أو الخارج، بعد أن كان الأمر مقصورا على ممثلين من الخارج.

كما أن القانون القديم كان يتضمن ٤ أو ٥ مواد توقع عقوبة الحبس على الصحفى، لكننا نجحنا من خلال التعديلات فى إلغاء الحبس الاحتياطى، استنادًا إلى المادة «٧١» من الدستور التى تنص على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

كما نجحنا فى إلغاء المادة التى تشترط على الصحفى ألّا يعمل دون الحصول على تصريح، وكان لمجلس الدولة الرأى نفسه تجاه هذه المادة.



■ فى رأيك هل أنهى القانون أزمات الصحافة؟

- الأخذ بأغلب ملاحظات النقابة على القانون كان أمرًا غير مسبوق، وهو تتويج للجهود التى بذلتها النقابة، وللتوافق بين أعضاء المجلس على الملاحظات، إلّا أن المهنة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تدرك أن الصحافة ليست مهنة فئوية، بل هى مهنة تهدف إلى تنوير الرأى العام، وتعكس حجم الديمقراطية التى تنتهجها الدولة.

والمؤسسات الصحفية تعانى بكل أنواعها، القومية، والخاصة، والحزبية، خاصة عقب ثورة يناير، مثل غيرها من مؤسسات الدولة. فالصحافة الورقية تشهد أزمة عنيفة بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة، والصحف الحزبية والخاصة فى طريقها إلى التوقف بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو ما يستدعى تدخل الحكومة لدعم هذه المهنة، وانتشال سفينتها ومنعها من الغرق.

