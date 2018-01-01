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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:50 م

"الصحفيين": اعتماد نتيجة "قيد تحت التمرين" فى اجتماع المجلس المقبل

حاتم زكريا
حاتم زكريا
الحسين عبيد
dostor.org/2254576

قال حاتم زكريا، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، إنه من المقرر أن تعتمد النقابة نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين، التى انعقدت الفترة الماضية، خلال اجتماع المجلس المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد انعقاد لجنة المشتغلين.

وأشار «زكريا»، إلى أن النقابة تدرس تشكيل لجنة إعانة، نظرًا للطلبات المقدمة من الأعضاء بحاجتهم إلى الإعانة لعدم اشتراكهم فى مشروع العلاج.

يأتى ذلك فيما قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، تأجيل اجتماع المجلس الذى كان مقررًا عقده أمس، لانتظار ورود الصيغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بناء على طلب أعضاء المجلس.

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