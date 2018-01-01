عمار حمدي: لقب خليفة عبدالله السعيد "شرف"

■ الوافد الجديد إلى القلعة الحمراء لا يخشى عدم المشاركة؟

- قدم مستويات مميزة مع فريق النصر خلال الموسم الماضى، ورغم صغر سنه إلا أنه أثبت نفسه بين نجوم الدورى، وكان مصدر قلق لدفاعات المنافسين، وهو ما دفع الأهلى للتحرك والحصول على خدماته بشكل رسمى.



إنه عمار حمدى، لاعب النصر المنضم حديثا للنادى الأهلى، الذى كشف فى حواره مع «الدستور» كواليس انضمامه إلى القلعة الحمراء، وأسرار تعطل انتقاله للزمالك.



■ هل استغرقت مفاوضات انتقالك للأهلى وقتًا طويلًا؟

- الصفقة تمت فى ٢٤ ساعة فقط، وكانت هناك مفاوضات سابقة، لكن الأمور توقفت، قبل أن يعود مسئولو الأهلى لحسم الأمر بشكل رسمى، بعدما أجرى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مكالمة مع عمرو عبدالحق، رئيس نادى النصر، وتم الاتفاق خلالها على كل التفاصيل.

■ لكنك كنت على وشك التوقيع لسموحة.. كيف تغير الأمر؟

- نعم، كانت الصفقة فى مراحلها الأخيرة وتم الاتفاق على كل الأمور المادية، لكن مكالمة الكابتن محمود الخطيب قلبت كل الموازين وتم بيعى للأهلى فى نهاية الأمر.

■ هل دخل الزمالك فى مفاوضات معك خلال الفترة الأخيرة؟

- لا، مفاوضات نادى الزمالك كانت فى يناير الماضى وكان يرغب فى ضمى، لكن إدارة النصر رفضت بيعى وتمسكت باستمرارى حتى نهاية الموسم، خاصة أن الفريق كان فى مرحلة صعبة ببطولة الدورى ويسعى للهروب من شبح الهبوط، وكان رحيل نجوم الفريق بعد بيع إسلام عيسى للمصرى صعبا لبقاء باقى القوام الأساسى، ومن وقتها توقفت مفاوضات الزمالك.

■ ماذا عن عروض الاحتراف الخارجى؟

- كان هناك عرضان من بازل السويسرى وجنت البلجيكى، ورغب مسئولو بازل فى قضائى فترة معايشة مع الفريق، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة النصر، أما عرض جنت فلم يتم الاتفاق فيه على الأمور المالية، وفى النهاية تمت الموافقة على انتقالى للأهلى الذى قدم عرضا مغريا بقيمة ١٠ ملايين جنيه.

■ ألم تخش اللعب مع الأهلى؟

- اللعب للأهلى له رهبة مختلفة عن أى مكان آخر، لكن من الناحية النفسية والمعنوية أنا مستعد ومتحمس لكسب ثقة الجماهير، وهو ما يمكن أن يقلل من الرهبة والخوف، وأعرف جيدًا أن البدايات مع أندية القمة تكون مهمة وتترك بصمة وأثرا كبيرا لدى الجماهير.

■ ماذا عن فرصك فى المشاركة؟



- أى لاعب يتمنى المشاركة وألا يخرج من المستطيل الأخضر، لكن فى النهاية القرار متروك للجهاز الفنى، وهذا الأمر لن يغضبنى أبدًا، بالعكس سيكون عاملا إيجابيا فى تحفيزى أكثر لإثبات نفسى وبذل مجهود أكبر للوصول إلى التشكيلة الأساسية.

■ وسط سياسة الإحلال والتجديد فى المنتخب الوطنى.. هل يمكن أن نراك ضمن صفوف الفراعنة؟

■ هل تواجدت ضمن قائمة منتخب الشباب الأخيرة؟

■ البعض يلقبك بخليفة عبدالله السعيد فى الأهلى.. ما تعليقك؟

- يجب أن أفكر فى كل خطوة ومرحلة على حدة، وكان من الصعب أن أنضم فى الفترة الماضية للمنتخب، لكن بعد انضمامى للأهلى الوضع أصبح مختلفا، ومع تألقى وإثبات نفسى سيكون على رأس طموحاتى الانضمام إلى المنتخب والحصول على فرصتى، ووجودى فى هذه السن المبكرة سيكون مفيدا لى، وسيكسبنى الخبرات على المدى البعيد.- نعم، كنت موجودًا، لكن الحظ لم يحالفنا فى الاستمرار والوصول إلى البطولة الإفريقية بعد الخروج على يد المنتخب السنغالى فى التصفيات، وكانت تجربة أكثر من رائعة، لأن تمثيل المنتخب وارتداء قميصه حتى فى سن صغيرة يكون له مذاق خاص.- الكابتن عبدالله السعيد يمتلك مواصفات وإمكانيات عالية، وكما شاهدنا جميعًا كان له دور بارز مع الأهلى والمنتخب الوطنى لفترات طويلة، ووجودى كخليفة له فى الملاعب أمر يسعدنى ويشرفنى، وأتمنى أن أحصل على ثقة الجماهير ودعمهم لأقدم كل ما عندى.