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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:46 م

حمدي الكنيسي يعلن قبول أول دفعة بنقابة الإعلاميين

حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي
الحسين عبيد
dostor.org/2254563

أكد حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر النقابة للإعلان عن قبول أول دفعة، أن أعضاء اللجنة التأسيسية مروا بالكثير من الصعوبات والمشاكل، منها مواجهة الكيانات الوهمية التى تدعى أنها كيان رسمى، وكذلك العراقيل التى قابلت قانون النقابة وتقديم جهات وأشخاص أخرى لقوانين مماثلة وغير ذلك من الصعوبات.

حضر المؤتمر كل من رئيس النقابة حمدى الكنيسى، ونادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة، وسهام صالح وكيل أول النقابة، والإذاعى خالد فتوح، ومحجوب سعدة سكرتير النقابة وغيرهم.

يذكر أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية النقابة والبالغ عددهم 300 عضوية، وكذلك الإعلان عن التصميم الخاص بكارنيه النقابة.

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