"الخطيب" يبحث أزمة قائمة الأهلي الإفريقية ومصير الغزال مع كارتيرون

- المدير الفنى: الأهلى فاز على تاونشيب بأقل مجهود.. ووليد سليمان يخضع للكشف الطبى



قال المدير الفنى للنادى الأهلى، الفرنسى كارتيرون، إن فريقه فاز على «تاونشيب» البتسوانى بأقل مجهود، خاصة أن معظم اللاعبين ليسوا جاهزين من الناحية البدنية بنسبة كبيرة، فضلًا عن الإرهاق الذى أصاب اللاعبين الدوليين لعدم حصولهم على الراحة المثالية بعد بطولة كأس العالم.



وأكد كارتيرون، أن الأهلى عاد للحياة بعد هذا الفوز، لافتًا إلى أن الفريق عاد مرة أخرى للمنافسة على الصعود لدور الـ١٦ بالبطولة.



وكان الأهلى تغلب على «تاونشيب»، فى الجولة الثالثة بدورى المجموعات ببطولة دورى الأبطال بثلاثة أهداف نظيفة، فيما يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق، للكشف الطبى، لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة.



وعلى جانب أخر تناقش لجنة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، مع الفرنسى الأسماء المتبقية فى القائمة الإفريقية وكيفية احتواء غضب بعض اللاعبين، أمثال ناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف، لا سيما أنه لم يتبق فى القائمة سوى مكانين فقط، بعد قيد مؤمن زكريا والمالى ساليف كوليبالى.



كما تحسم اللجنة مع كارتيرون موقف اللاعبين الموجودين على قائمة الانتظار، أمثال عمرو جمال ورامى ربيعة، بعد قرار إعارة الثلاثى عمرو بركات وأحمد الشيخ وأحمد حمودى ومعهم باكامانى، فى ظل الأزمة المثارة منهم، ورفضهم الإعارة إلا بعد فسخ التعاقد رسميا، بالتراضى، لتحديد مصيرهم بأيديهم.



ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة جلسة مع محمد فضل، مدير التعاقدات، بعد الانتهاء من الحديث مع الجهاز الفنى، لمعرفة آخر تطورات أزمة الرباعى بركات وحمودى وباكا والشيخ.



ويجهز فضل عددًا من العروض المحلية، بعد مفاوضات بينه وبين تامر النحاس وكيل اللاعبين، الذى تم منحه تفويضًا سريًا لإيجاد عروض للرباعى، من خلال علاقاته مع بعض مدربى أندية الدورى، من أجل الحصول على مقابل مادى من رحيل اللاعبين الأربعة، بدلا من التفريط فيهم مجانا.



فى السياق ذاته، أرجـأ كارتيرون انضمام الثنائى الجديد، عمار حمدى لاعب النصر، الذى وقع لمدة ٥ مواسم، ومصطفى البدرى، لاعب أسوان، إلى بداية الموسم الجديد.