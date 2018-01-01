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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:29 م

محافظ الإسكندرية يشهد افتتاح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

محافظ الإسكندرية
أحمد عاشور
dostor.org/2254556

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، يرافقه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وانطلق الافتتاح بحفل للفنان الكبير علي الحجار وفرقته الموسيقية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية "سيد درويش".

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية تحرص على وجود مهرجانات ثقافية، لرفع الفكر والوعى الثقافى، وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن المهرجان مستمر حتى نهاية الشهر الحالى، في مدينتى الإسكندرية ودمنهور.

وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الفعاليات تقام تحت إشراف الدكتور مجدي بغدادى رئيس البيت الفني للأوبرا، مشيرا إلى أنها تستمر حتى 21 يوليو الجاري بسلسلة من الحفلات يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي هم "ريهام عبدالحكيم، خالد سليم، إيمان البحر درويش".

وأوضح صابر، أن إدارة الأوبرا حرصت عند وضع برنامجها الصيفي على التنوع ليناسب جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من تكثيف الحفلات بعروس المتوسط نظرا لما تحظى به من إقبال ملايين المواطنين "المصطافين" من مختلف المحافظات، ووصف ذلك بأنه فرصة جيدة لنشر الفنون الجادة واستثمار طاقات الشباب باعتبارهم حجر الزاوية في بناء الوطن.

وأكد صابر، أن مهرجان الأوبرا الصيفي بمدينة الثغر يشمل أيضًا 10 حفلات على المسرح الروماني الأثري بمنطقة كوم الدكة تقام بالتعاون مع وزارة الآثار، ويحييها مجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أهمية القوة الناعمة في الترويج للآثار التى تعد إحدى الركائز المهمة في دعم الاقتصاد المصري.

وتنتقل الأوبرا بمهرجانها لمسرح أوبرا دمنهور الذى يستضيف في الفترة من 19 إلى 22 يوليو 4 حفلات لعدد من النجوم الشباب هم "أحمد ناصر، صابرين النجيلي، علي الهلباوي، محمد رشاد والمغنية التونسية غالية بن علي".

يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد اعتذرت عن افتتاح المهرجان اليوم بمسرح سيد درويش، لظروف طارئة.

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