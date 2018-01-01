لجنة من المالية والمحاسبات والرقابة الإدارية والتخطيط لبحث خسائرالهيئات الاقتصادية

طالبت جهات سيادية بسرعة تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التي تعاني من نحقيق خسائر عامة سنويا تتولى إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات ووضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر.



وطالبت الجهات بتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية، لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورة المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة.



وبحث استمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة لتدبير نفقاتها حيث حصلت بعض الهيئات على منح واعانات بلغت نحو 209126.6 مليون جنيه مقابل 140896.1 مليون جنيه بزيادة 48.4%، ومساهمات بلغت نحو 7917.9 مليون جنيه مقابل 13880.5 مليون جنيه للسنة المالية 20152016 بنقص بلغ 5962.2 مليون جنيه بنسبة 42.7%.