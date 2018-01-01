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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:03 م

94.2 % نسبة النجاح ببكالوريوس الطب البيطري جامعة بنها

السيد يوسف القاضي
السيد يوسف القاضي
أ ش أ
dostor.org/2254528

اعتمد رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي، نتيجة بكالوريوس كلية الطب البيطري هذا العام بنسبة نجاح 94.2 % على مستوى الأقسام العلمية بالكلية.

وحصل 32 طالبًا وطالبة على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، كما حصل 36 طالبًا وطالبة على درجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و46 طالبًا وطالبة على درجة جيد جدًا، وحصل 84 طالبا وطالبة على تقدير جيد، و46 طلبا وطالبة على تقدير مقبول.

وقال الدكتور محمدي غانم عميد الكلية، في تصريح اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات البكالوريوس بلغ 259 طالبًا وطالبة، حقق معظمهم درجات مرتفعة وجاءت النتائج في مجملها متميزة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد فرص عمل متميزة لهؤلاء الطلاب المتفوقين.

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