السبت المقبل.. رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا

ذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور سيعقد مؤتمرا صحفيا داخل مقر النادي، يوم السبت المقبل؛ للكشف عن أخبار تهم الجماهير.



ومن جهة أخرى، قال أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، إن الجهاز الفني قرر نقل معسكر الفريق المقبل بعد العودة من ألمانيا من مكانه السابق في برج العرب إلى التجمع الخامس.



وأضاف حافظ أن الفريق الأبيض سيبدأ معسكره يوم 22 يوليو الجاري على أن يخوض خلاله وديتين مع الجونة يوم 24، والإنتاج الحربي يوم 26 من الشهر نفسه.



ويستعد الزمالك لبطولة الدوري الممتاز في موسمها الجديد، والذي يبدأه بمواجهة بتروجت على استاد الجيش في السويس يوم 31 الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.