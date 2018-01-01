القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
الكابتن
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:52 م

السبت المقبل.. رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا

مرتضى منصور
مرتضى منصور
أ ش أ
dostor.org/2254516

ذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور سيعقد مؤتمرا صحفيا داخل مقر النادي، يوم السبت المقبل؛ للكشف عن أخبار تهم الجماهير.

ومن جهة أخرى، قال أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، إن الجهاز الفني قرر نقل معسكر الفريق المقبل بعد العودة من ألمانيا من مكانه السابق في برج العرب إلى التجمع الخامس.

وأضاف حافظ أن الفريق الأبيض سيبدأ معسكره يوم 22 يوليو الجاري على أن يخوض خلاله وديتين مع الجونة يوم 24، والإنتاج الحربي يوم 26 من الشهر نفسه.

ويستعد الزمالك لبطولة الدوري الممتاز في موسمها الجديد، والذي يبدأه بمواجهة بتروجت على استاد الجيش في السويس يوم 31 الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ 4 أيام

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ أقل من شهر

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ أقل من شهر

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

الآن

سقوط عجلة قطار في دمياط

تخصيص وحدات بالإسكان الاجتماعي لعرض الأثاث الدمياطي

الحوثيون يستهدفون "أرامكو" السعودية

«الصحة»: زيادة قرارات علاج مرضى الفشل الكلوى 50%

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

كشكول

أماكن شاغرة بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات في تنسيق المرحلة الثانية

فريقان للتطوير في جامعة بنها

40 بحثاً يناقشها مؤتمر طب بيطري بنها

طب بيطري بنها: 32 طالباً وطالبه يحصلون علي الامتياز مع مرتبة الشرف

تعرف على مواعيد المسح الطبي لفيروس سي بكليات جامعة عين شمس

الأمصار

العراق يحيل أعضاء البرلمان للتقاعد "صور"

لاعب منتخب فرنسا يرفض تقبيل زوجة الرئيس

العنصرية في أمريكا.. طرد أطفال مسلمين من مسبح عام

نجم ليفربول يغيب عن كامل مباريات الموسم القادم للإصابة

20 دولة تشارك في بطولة «فاطمة بنت مبارك» لرماية السيدات

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

مباريات
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎