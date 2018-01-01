"التهرب الجمركي" تحرر محضر ضبط لشركة بددت شنطًا وجلودًا صناعية

حرّرت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة محضر ضبط وتهرب جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الشنط والجلود الصناعية التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد، لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك.



وقامت شركة ب.ل ببورسعيد باستيراد مشمول 13 بيانا جمركيا من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى لأصناف شنط ورولات جلود صناعية منشأ الصين.



تم الإفراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



ورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه، ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.



تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع تحت التحفظ وأحمد صلاح وناصر خلف وإسلام شكرى وممدوح زكا ومحمود عبدالحسيب ونانى صبري تحت إشراف سهام عمر، مدير إدارة الشئون الفنية، وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أي مخازن بهذا العنوان.



بلغت القيمة للاغراض الجمركية 7 ملايين و110 آلاف و39 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 21 مليونا و33 ألفا و117 جنيها، وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 342 لسنة 2018.