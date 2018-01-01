الصحة العالمية: نقص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية تخدم مليون شخص بالعراق

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نقص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية مهمة في العراق.



وأوضحت المنظمة - في تقرير اليوم بجنيف - أن الدعم للخدمات الصحية في العراق قد انخفض بشكل كبير منذ نهاية حملة الموصل منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أنه تم إغلاق 22 نقطة متنقلة لتقديم الخدمات الصحية العام الجاري بسبب نقص الأموال.



وقالت: "إجمالا فإن حوالي 38% من المرافق الصحية التي يدعمها 9 شركاء في مجموعة الصحة معرضة لخطر الإغلاق بحلول نهاية يوليو، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر تفشي الأمراض المعدية وتراجع جهود الإنعاش في المناطق التي دمرها النزاع.. لافتة إلى أن هذه المرافق تقدم حاليا خدمات صحية لأكثر من 900 ألف نازح عراقى ومقيم في المجتمعات المضيفة".



وأضافت: أنه حتى الآن تم فقط تمويل 12.5% من مبلغ 67.4 مليون دولار مطلوبة من شركاء مجموعة الصحة لخطة الاستجابة الإنسانية في العراق لعام 2018، وهناك حاجة ماسة إلى 54 مليون دولار من قبل شركاء الصحة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لضمان استمرار الخدمات الصحية في المحافظات الجديدة التي يمكن الوصول إليها في العراق.



وأكدت المنظمة أن شركاء الصحة يلعبون دورا حاسما في توفير الرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة في العراق، منوهة بأنه في عام 2018 عالج الشركاء الصحيون أكثر من 1.2 مليون عراقي.



من ناحية أخري، أفاد مصدر أمني، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، باعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب شمالي العاصمة العراقية بغداد.



وأوضح المصدر أن قوة أمنية تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب أثناء مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقضاء الطارمية.



جدير بالذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.