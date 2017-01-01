القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:47 م

الصين تؤكد أهمية تحسين بيئة الأعمال لمواجهة المنافسة الدولية المتنامية

شي جين بينج
شي جين بينج
أ ش أ
dostor.org/2254508

قرر الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) برئاسة "لي كه تشيانج" العمل على معالجة مناطق الضعف في بيئة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية الشاملة والحفاظ على قوة الدفع السليمة للاقتصاد، وذلك لمواجهة المنافسة الدولية المتنامية.

وقال "تشيانج " –خلال الاجتماع اليوم الأربعاء- إن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا ضرورة معالجة السلطات الحكومية للمخاوف الرئيسة للشركات وأوجه القصور المؤسسية للوصول ببيئة الأعمال الصينية إلى المستويات العالمية.

وأضاف تشيانج أنه "في مواجهة المنافسة الدولية المتنامية، يجب أن نقدر تقديرا كاملا الحاجة الملحة إلى تعزيز الإصلاحات المؤسسية التي تعتبر حاسمة لتنشيط كيانات السوق، وبيئة الأعمال".

وقرر الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني أيضا إجراء تقييمات مرحلية لبيئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، وتقديم المزيد من الحوافز لتحسين أداء الشركات، مع نشر تجارب تحسين بيئة الأعمال التي نجحت بشكل جيد في بعض المناطق، للاستفادة منها وخلق نوع من المنافسة في جذب الأعمال عبر البلاد.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أنه في النصف الأول من هذا العام، تم تأسيس 29.591 شركة باستثمارات أجنبية. واحتلت الصين وفقا لتقرير البنك الدولي 2017، المرتبة 78 في سهولة ممارسة الأعمال، فيما تم خفض عدد الأنشطة الخاضعة لتدابير تقييدية بالنسبة للاستثمار الأجنبي (الإجراءات الإدارية الخاصة بشأن دخول الاستثمار الأجنبي "القائمة السلبية") من 63 العام الماضي إلى 48 حاليا.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

سقوط عجلة قطار في دمياط

تخصيص وحدات بالإسكان الاجتماعي لعرض الأثاث الدمياطي

الحوثيون يستهدفون "أرامكو" السعودية

«الصحة»: زيادة قرارات علاج مرضى الفشل الكلوى 50%

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

كشكول

أماكن شاغرة بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات في تنسيق المرحلة الثانية

فريقان للتطوير في جامعة بنها

40 بحثاً يناقشها مؤتمر طب بيطري بنها

طب بيطري بنها: 32 طالباً وطالبه يحصلون علي الامتياز مع مرتبة الشرف

تعرف على مواعيد المسح الطبي لفيروس سي بكليات جامعة عين شمس

الأمصار

العراق يحيل أعضاء البرلمان للتقاعد "صور"

لاعب منتخب فرنسا يرفض تقبيل زوجة الرئيس

العنصرية في أمريكا.. طرد أطفال مسلمين من مسبح عام

نجم ليفربول يغيب عن كامل مباريات الموسم القادم للإصابة

20 دولة تشارك في بطولة «فاطمة بنت مبارك» لرماية السيدات

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎