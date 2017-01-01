الصين تؤكد أهمية تحسين بيئة الأعمال لمواجهة المنافسة الدولية المتنامية

قرر الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) برئاسة "لي كه تشيانج" العمل على معالجة مناطق الضعف في بيئة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية الشاملة والحفاظ على قوة الدفع السليمة للاقتصاد، وذلك لمواجهة المنافسة الدولية المتنامية.



وقال "تشيانج " –خلال الاجتماع اليوم الأربعاء- إن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا ضرورة معالجة السلطات الحكومية للمخاوف الرئيسة للشركات وأوجه القصور المؤسسية للوصول ببيئة الأعمال الصينية إلى المستويات العالمية.



وأضاف تشيانج أنه "في مواجهة المنافسة الدولية المتنامية، يجب أن نقدر تقديرا كاملا الحاجة الملحة إلى تعزيز الإصلاحات المؤسسية التي تعتبر حاسمة لتنشيط كيانات السوق، وبيئة الأعمال".



وقرر الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني أيضا إجراء تقييمات مرحلية لبيئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، وتقديم المزيد من الحوافز لتحسين أداء الشركات، مع نشر تجارب تحسين بيئة الأعمال التي نجحت بشكل جيد في بعض المناطق، للاستفادة منها وخلق نوع من المنافسة في جذب الأعمال عبر البلاد.



وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أنه في النصف الأول من هذا العام، تم تأسيس 29.591 شركة باستثمارات أجنبية. واحتلت الصين وفقا لتقرير البنك الدولي 2017، المرتبة 78 في سهولة ممارسة الأعمال، فيما تم خفض عدد الأنشطة الخاضعة لتدابير تقييدية بالنسبة للاستثمار الأجنبي (الإجراءات الإدارية الخاصة بشأن دخول الاستثمار الأجنبي "القائمة السلبية") من 63 العام الماضي إلى 48 حاليا.