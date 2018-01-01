مدينة الإنتاج الإعلامي: 25% خصمًا على التصوير الدرامي خلال شهور الصيف

أصدر مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة أسامة هيكل، قرارًا بالموافقة على منح نسبة خصم 25% على القيمة الإيجارية لمناطق التصوير المفتوحة لكافة العملاء وشركات الإنتاج التي ترغب في تصوير الأعمال الدرامية لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من الشهر الحالي وحتي نهاية أكتوبر القادم.



وذكر بيان للمدينة، اليوم الأربعاء، بأنه تقرر كذلك منح نسبة خصم 25% للقنوات المؤجرة لأستديوهات داخل المدينة عند تنفيذ أعمالها من البرامج واللقاءات الفنية مع الضيوف بمناطق التصوير المفتوحة.



وأوضح البيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص المدينة على جذب كافة العملاء لتنفيذ أعمالهم بمناطق التصوير المفتوحة، والتي تتمتع بأقصي درجات الأمن خلال التصوير مقارنة بالأماكن الأخرى خارج المدينة.