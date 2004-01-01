البريطانيون حولوا ترامب لـ"أبله" جوجل الأول

بمجرد كتابة كلمة idiot على موقع البحث العالمي "جوجل"، والضغط على زر "صور" أو "images" سيظهر لك وجهًا مألوفًا للغاية هو وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



السبب وراء ذلك هم البريطانيون، حيث استقبلوا الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا، ومن قبلها بأغنية أمريكية شهيرة صدرت في 2004 تدعى الأبله الأمريكي أو american idiot.



تصدرت الأغنية التي أصدرتها فرقة "جرين داي" 2004، قبيل أيام من زيارة ترامب إلى لندن، عمليات البحث، إذ حصلت على الترتيب رقم (1) في الأكثر مبيعًا على موقع "أمازون" في بريطانيا، كما أصبحت الترتيب العاشر، من حيث الأكثر تحميلًا على تطبيق "آي تونز" الخاص بشركة "آبل".



الأغنية حينما صدرت في الأساس كان مقصودًا بها الرئيس الأمريكي وقتها، جورج دبليو بوش، لكن أصابت لعنتها ترامب.