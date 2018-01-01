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تقارير ومتابعات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:35 م

بدء حفل تكريم أوائل شمال سيناء بمدينة نصر

المهندس إبراهيم العرجاني
المهندس إبراهيم العرجاني
محمد عبدالعزيز
dostor.org/2254501

بدأ حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمنطقة شمال سيناء، برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، في مدينة نصر.

وحضر الحفل كل من إبراهيم أبوشعيرة، النائب البرلماني، والشيخ حسن خلف، كبير مجاهدي سيناء، والشيخ عيسى الخرافين، وبعض رؤساء ومشايخ القبائل.

وتوجه المهندس ابراهيم العرجاني بالشكر لكافة المتفوقين، بجميع شُعب الثانوية العامة، واصفًا إياهم بالمجاهدين في أوضاع امتحاناتهم التي اختلفت عن غيرهم، بالتزامن مع العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب بسيناء.

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