بدء حفل تكريم أوائل شمال سيناء بمدينة نصر

بدأ حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمنطقة شمال سيناء، برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، في مدينة نصر.



وحضر الحفل كل من إبراهيم أبوشعيرة، النائب البرلماني، والشيخ حسن خلف، كبير مجاهدي سيناء، والشيخ عيسى الخرافين، وبعض رؤساء ومشايخ القبائل.



وتوجه المهندس ابراهيم العرجاني بالشكر لكافة المتفوقين، بجميع شُعب الثانوية العامة، واصفًا إياهم بالمجاهدين في أوضاع امتحاناتهم التي اختلفت عن غيرهم، بالتزامن مع العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب بسيناء.