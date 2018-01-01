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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:34 م

"مستثمري العاشر" تطالب بالاهتمام بالتعليم الفني

مستثمري العاشر تطالب
أسماء إبراهيم
dostor.org/2254500

أكد سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وإنشاء المدارس الفنية، لافتًا إلى أن العمالة المصرية تحتاج إلى تأهيل حقيقي.

وأشار عارف، خلال الاجتماع الشهري لجمعيات المستثمرين، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر فقيرة من حيث العمالة المدربة، بالرغم من البطالة المكدسة في مصر.

ومن جانبه، قدم محمود برعي، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، مفترحًا بقصر المراحل التعليمية لطلبة التعليم الفني على المدارس الفنية، والتأهيل الفوري للعمل بالمصانع، بدلًا من انتقالهم إلى المرحلة الجامعية.

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