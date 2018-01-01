"المالية" تشيد بدراسة اتحاد المستثمرين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي

أشادت وزارة المالية بالدراسة التي أعدها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الخاصة بإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة الاقتصادية وكيفية التعامل معها والإجراءات المطلوبة.



وأفادت الوزارة، في مذكرة مقدمة للاتحاد، حصلت "الدستور" على نسخة منها، أنها أعدت كتاب "وزارة المالية"، والذي تضمن على عدة بنود تتفق مع الاتحاد في العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا.



وتثمن الوزارة الرؤى المطروحة لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها، لافتة إلى أن العديد من التوصيات المطروحة في تلك الدراسة متضمنة بالفعل ضمن برنامج عمل الحكومة.



وأكدت الوزارة أنها ستعمل على مراعاتها خلال إعداد وتنفيذ برنامج عمل وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة.