اتجاه للتضحية بمشاهد ياسيمن صبري الأخيرة بـ"الديزل"

حاول المنتج أحمد السبكي، خلال الأيام الماضية، حل مشكلة عدم وجود الفنانة ياسمين صبري بالقاهرة لتصوير مشاهدها المتبقية من فيلم "الديزل"، بعد تجدد إصابتها بالقدم مرة أخرى، حتى ظهر اتجاه لتطوير خطها الدرامي في الفيلم، والاستغناء عن مشاهدها النهائية، بينما اقترح البعض الاستغناء عن دورها كاملًا، مع البحث عن فنانة تقوم بالدور، إلا أن السبكي رفض لضيق الوقت، والتكلفة الإنتاجية التي ستضاف على الفيلم.



وتشهد الأيام القليلة القادمة استقرار المنتج على الحل النهائي، خاصة أن السبكي يرى أن فكرة عرض الفيلم في عيد الأضحى أصبحت مسألة "حياة أو موت".



ويشارك في بطولة الفيلم هنا شيحة، وفتحي عبد الوهاب، وسهر الصايغ، ومحمد ثروت، وتامر هجرس، من إخراج كريم السبكي.