الإمارات وأوغندا تبحثان التعاون الثنائي في المجالات المتنامية بين البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، مع وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم، سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتنامية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آليات التعاون المشترك في المجالات كافة.