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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:13 م

ضبط 22 من مقاتلي وقياديي"بوكو حرام" في نيجيريا

ضبط 22 من مقاتلي
أ ش أ
dostor.org/2254484

أعلن مسئول بالشرطة النيجيرية، اليوم الأربعاء، ضبط 22 من مقاتلي وقياديي حركة "بوكو حرام" المتطرفة من المتورطين في خطف فتيات مدرسة شيبوك عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات انتحارية.

وقال دميان شوكوو مفوض شرطة ولاية بورنو، إن عمليات الاعتقال تمت بين 4 و9 من يوليو الجاري وتم خلالها ضبط منسقي أكثر من 50 تفجيرا انتحاريا تمت بالولاية، ومن خططوا وشاركوا في خطف فتيات مدرسة شيبوك قبل أربعة أعوام.

وتابع المسئول -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن عددا من المشتبهين اعترفوا بنصب مفخخات لعناصر أمنية وتقديم الخدمات اللوجستية للحركة المتطرفة، كما أكد أن المشتبهين يقدمون معلومات حاليا يمكن أن تؤدي إلى القبض على المزيد من قياديي الحركة.

يشار إلى أنه تم تحرير العشرات من فتيات شيبوك بعد سنوات من خطفهن، إلا أن قرابة 100 فتاة أخرى لم يعودوا مرة أخرى، وتسببت الحركة المتطرفة في مقتل أكثر من 20 ألف شخص خلال تسع سنوات.

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