"العيال رجعت" تمثل مصر في مهرجان نابل الدولي

كشف الفنان علوي الحسيني مشاركة عرض "العيال رجعت"، في مهرجان نابل الدولي للمسرح، الذي يستمر حتى 20 أغسطس المقبل، ويمثل "العيال رجعت" مصر في المهرجان، حيث يُعرض يوم 5 أغسطس.



وأكد علوي، في تصريحات لـ"الدستور" أن عرض مسرحية "العيال رجعت" في مهرجان نابل، يعود لنجاحها في مصر جماهيريًا، مشيرًا إلى سعادته بعرضها لجمهور تونس الخضراء.



يذكر أن مسرحية "العيال رجعت" تمثل إعادة لمسرحية "العيال كبرت"، التي قدمها النجوم الكبار سعيد صالح، وأحمد زكي، ويونس شلبي، وكريمة مختار، وحسن مصطفى، فأبطالها يقدمون أدوار أحفاد وأبناء رمضان السكري.



وتشارك في العرض الفنانة نادية شكري، التي كانت تلعب دور "سوسو"، الأخت الصغرى في عرض "العيال كبرت"، ومعها مجموعة من الشباب الذين يلعبون أدوار أبناء الفنانين الراحلين في العرض، وهو من تأليف علوي الحسيني، وإخراج شادي الدالي.