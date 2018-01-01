​ قناة السويس.. وشائعات البلهاء أو العملاء!‏

المعدلات التى تسجلها حركة الملاحة بقناة السويس، سواء فى أعداد وحمولات السفن العابرة، يمكنك معرفتها من ردود أفعال أعدائك، ومن الشائعات التى لم يتوقفوا عن إطلاقها منذ بدء الإعلان عن حفر ‏قناة السويس الجديدة، والتى لم تتوقف بعد افتتاحها. وتكون مثل من بذل جهدًا لتعريف الماء بأنه ماء، لو تحدثت عن أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والمصريين، ولحركة التجارة العالمية. وعبثًا تقول وتقرأ ‏فى «سورة عبس»، لو كررت ما قاله تافه قديم: الأرض أرضٌ والسماء سماءُ.. والماء ماءٌ والهواء هواءُ. ويُقال إن الناس تنطق مثلنا.. أما الخراف فقولها مأماء.‏

أيضًا، لن نضيف جديدًا لو قلنا إن هيئة قناة السويس نجحت فى التعامل الإيجابى مع تحديات كثيرة، بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، التى كان أحدثها، وليس آخرها، مشروع قناة السويس ‏الجديدة الذى لن نكشف سرًا لو أوضحنا أنه، مع زيادة أبعاد القناة القديمة وعمقها ومناطق الازدواج فيها، أدى إلى توالى عبور سفن الحاويات الأكبر فى العالم، ما جعل القناة مهيأة لاستقبال أحدث وأكبر ‏سفن الحاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية. ولن نبالغ أو نجامل، لو أشدنا بالسياسات التسويقية الجديدة، التى أدت إلى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة من قبل. ‏

يمكنك أن تدرك ذلك بنفسك، لو تابعت التقارير الملاحية التى تصدرها هيئة قناة السويس، والتى ستجدها باستمرار على موقعها الرسمى أو فى أخبار تنشرها صحف ومواقع إلكترونية عديدة. ولو رجعت ‏إلى تقارير الأيام الخمسة الماضية، مثلًا، ستعرف أن إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال تلك الأيام الخمسة وصل إلى ٢٤٩ سفينة بحمولة ١٦.٧ مليون طن: يوم الجمعة ٤٧ سفينة بحمولة ٣.٥ مليون ‏طن.. يوم السبت ٥٧ سفينة بحمولة ٣.٦ مليون طن، الأحد ٥٤ سفينة بحمولة ٣.٣ مليون طن.. الإثنين ٣٧ سفينة بحمولة ٢.٧ مليون طن، والثلاثاء عبرت القناة ٥٤ سفينة بحمولة ٣.٦ مليون طن.‏

بقليل من التركيز، ستجد الأرقام تكشف بوضوح عن أن عدد السفن التى عبرت القناة يوم الثلاثاء، زاد عن عددها يوم الإثنين، وأن الحمولة زادت عن بقية الأيام الخمسة، باستثناء يوم السبت. ومع ذلك، ‏زعمت صحف ومواقع أجنبية، بعضها غير معروف وبعضها الآخر تحت مستوى الشبهات، أن الحركة الملاحية بقناة السويس توقفت نتيجة تصادم وقع بالمجرى الملاحى. والتقط هواة «الهبد» على ‏‏«الكيبورد» تلك المزاعم ونسجوا حولها حواديت تفوح منها روائح نتنة، كريهة، ممزوجة بشماتة، توحى بأنك أمام مجانين أو مأجورين، بلهاء أو العملاء.‏

خرجت تلك المزاعم وانتشرت تلك الروائح، مع أن الحركة الملاحية فى القناة تسير بشكل عادى وطبيعى. والكلام على عهدة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة ‏لمنطقة القناة، الذى نفى بشكل قاطع حدوث أى تصادم مرورى فى لانشات أو سفن. والحكاية كلها، أو القصة وما فيها، كما أوضحها «مميش»، هى أن سفينة تحمل جنسية «مالطا»، تعرضت لعطل ‏مفاجئ، فجر الثلاثاء، وهى تمر فى قافلة (من ست سفن) قادمة من الشمال إلى الجنوب، وقام رجال هيئة قناة السويس بإنقاذ الموقف وجرى التعامل مع السفينة التى جنحت وإبعادها بواسطة ٨ قاطرات ‏تابعة للهيئة، وتم إخلاء المجرى الملاحى خلال وقت قصير دون تأخير فى باقى السفن، وعبرت بعدها بقية سفن القافلة الخمس.‏

حركة الملاحة، إذن، لم تتوقف، ولم تحدث خسائر «قد الدنيا» كما زعم (أو تمنّى) المجانين، أو العملاء. وعليه، رأينا أن نخرج من الشائعة بشىء مفيد، ووجدناها فرصة لإلقاء الضوء على دور القناة ‏الجديدة فى زيادة عامل الأمان الملاحى للسفن العابرة، بعد تعزيز قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة، وتوجيه رسائل طمأنة إلى ملاك ومشغلى السفن بأن قناة السويس ستظل، كما كانت، الممر ‏الملاحى الأسرع والأقصر. ومع القناة الجديدة صارت الأكثر أمانًا، بالإضافة إلى أن تطوير المجرى الملاحى للقناة، ككل، عزز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى. وساعد، مع السياسات ‏التسويقية المرنة، فى جذب خطوط ملاحية جديدة. ‏

إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة، تثبت يومًا بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لقناة السويس الجديدة التى حافظت للقناة على موقع الصدارة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها ‏فى استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التى تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم. كما لعبت القناة الجديدة دورًا مهمًا فى مواجهة تحديات ‏المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من ٢٢ ساعة إلى ١١ ساعة فقط، الأمر الذى أدى بالضرورة والتبعية، إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وأسهم فى خدمة حركة التجارة ‏العالمية.‏

إجمالًا، يمكننا أن نقول إن مشروع قناة السويس الجديدة رفع التصنيف الدولى للقناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع جاهزيتها لاستيعاب نمو حركة التجارة العالمية واستقبال الأجيال الحالية ‏والمستقبلية من السفن العملاقة، خاصة سفن الحاويات، التى تتزايد أهميتها يومًا بعد يوم فى صناعة النقل البحرى. ويحسب للفريق مميش أن هيئة قناة السويس بدأت تنتقل من مرحلة الاعتماد على رسوم ‏عبور السفن كمصدر وحيد لعائدات القناة، إلى مرحلة تنفيذ المخطط الشامل لإقامة مشروعات لوجستية وصناعية متنوعة ذات قيمة مضافة، ضمن المشروع الواعد لتنمية منطقة القناة، للاستفادة من الموقع ‏العبقرى لقناة السويس. وبالفعل، قطعت الهيئة الاقتصادية شوطًا كبيرًا فى تمهيد البنية التحتية للمنطقة، ستؤهلها لتكون فى مصاف المناطق الاقتصادية الكبرى وأكثرها جذبًا للمستثمرين. ووضعت ثلاث ‏خرائط استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالًا، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة السخنة جنوبًا، تتضمن كل خريطة منها، بشكل تفصيلى، طبيعة الاستثمار والصناعات المتاحة والمساحات ‏المتوافرة.‏

وما دام الشىء بالشىء يذكر، أو لأن الكلام بـ«يجيب بعضه، نشير بالمرة إلى أنه مع انتهاء العام المالى ٢٠١٧ ٢٠١٨، أى فى ٣٠ يونيو الماضى، أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا عرفنا منه أن عائدات ‏القناة بشكل زادت بشكل غير مسبوق، وحققت أعلى إيراد سنوى مالى فى تاريخها (بالدولار الأمريكى وليس بالجنيه المصرى) بإجمالى إيرادات ٥.٦ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار خلال العام المالى ‏‏٢٠١٦٢٠١٧، أى بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون دولار أو بنسبة ١٣٪. ‏

‏.. ولا يبقى غير الاعتذار لـ«التافه» القديم الذى أشرنا إليه فى البداية، وإلى «التافه» القديم الآخر الذى قال: الليل ليلٌ، والنهار نهارُ.. والبغل بغلٌ، والحمار حمارُ. والديك ديك، والدجاجة زوجُه.. وكلاهما ‏طير له منقارُ!.‏