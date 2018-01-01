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الثقافة
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:48 م

وزيرة الثقافة: قرار تنظيم المهرجانات يهدف للحفاظ على المال العام

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
حسام الضمرانى
dostor.org/2254444

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن القرار الذي صدر بشأن تنظيم المهرجانات معني بجميع المهرجانات التي تدعمها الوزارة (لوجيستىيا أو ماديا) دون غيرها أو الحفلات الخاصة.

وأوضحت "عبد الدايم" في بيان صحفي، أن القرار يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة؛ بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر والعالم؛ بما يضمن تحقيق العدالة الثقافية للمواطن والحفاظ على المال العام من خلال أجندة وخريطة واضحة لجميع المهرجانات التي تنظمها أو تدعمها الدولة.

وأضافت أن القرار حدد المقصود بالمهرجانات أو الاحتفالات التي ينطبق عليها ما جاء بالمادة الأولى هي المهرجانات ذات الطابع الاحتفالي والتي تقام بغرض تنمية الإبداع، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية فقط وليس لأي احتفال أو فعالية أخرى تخرج عن هذا المضمون.

وتابعت عبدالدايم، أنه جاري حاليا تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات والتي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات بنزاهة وشفافية بهدف تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين دول العالم.

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