شركة فنادق ماريوت تتوقف عن استخدام شفاطات الشرب البلاستيكية

تخطط شركة ماريوت إنترناشيونال العالمية لإدارة الفنادق، لتقليل استخدامها بشكل واسع للمنتجات البلاستيكية التي تستخدم في تناول المشروبات والتي تتسب في تلويث البيئة.



وقالت شبكة "NBC" نيوز الأمريكية في تقرير لها اليوم، أن الشركة العالمية التي تمتلك 6500 منتجعا وفندقًا حول العالم، وضعت خطة فعلية لتخفيض استخدام الشفاطات المصنوعة من البلاستيك ومنتجات أخرى تؤثر على البيئة خاصة البحرية.



وأوضحت القناة أن قرار الشركة بالتخلي عن استخدام الشفاطات لتناول المشروبات ظهر بقوة بعد أن أظهر فيديو في عام 2015 رجال الإنقاذ وهم يزيلون شفاطات من أنف سلاحف البحر تتسب في قتلها.



وقالت شركة ماريوت اليوم أن هذه الخطوة ستقضي على ما يقرب من مليار من الشفطات البلاستيكة بحلول يوليو 2019.



وأوضحت شركة ماريوت التي تتخذ من مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية مقرًا لها، أن الإطار الزمني الذي يمتد على مدار العام سيسمح للفنادق باستنفاد الإمدادات الموجودة لديها وتحديد بدائل للشفاطات البلاستيكية.



وتعد ماريوت أحدث شركة كبيرة تعلن عن التخلص من شفاطات الشرب البلاستيكية، فسبق أن أعلنت شركة ستاربكس والخطوط الجوية الأمريكية عن خطط للقضاء على استخدام الشفاطات البلاستيكية الأسبوع الماضي. كما قالت فنادق هيلتون وفنادق حياة كورب إنها تخطط للتوقف عن استخدام هذا المنتج بنهاية هذا العام.



