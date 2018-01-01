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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:53 م

فريد خميس يؤكد أهمية وضع الصناعة على قدم المساواة مع المنافسين

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسماء إبراهيم
dostor.org/2254433

طالب محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أعضاء الاتحاد بتقديم كافة المقترحات الخاصة بحل مشاكل الصناعة المصرية، مضيفًا: أنه يتم تقديم هذه المقترحات في صورة مذكرة يتم مناقشتها مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في اللقاء المحدد انعقاده مع الاتحاد الأسبوع المقبل.

وأكد خميس، خلال الاجتماع الشهري للاتحاد، مساء الأربعاء، أهمية وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع البلدان المنافسة، والاستعانة بالتجارب السابقة للبلدان الناجحة صناعيًا.

فريد خميس يؤكد أهمية وضع الصناعة على قدم المساواة مع المنافسين
فريد خميس يؤكد أهمية وضع الصناعة على قدم المساواة مع المنافسين
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