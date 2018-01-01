تشيلسي يسعى لضم "هيجواين" و"دانيلي روجاني" مقابل 100 مليون يورو

ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، بدأ محادثاته مع نظيره نادي يوفنتوس للحصول على خدمات كل من "جونزالو هيجواين" و"دانيلي روجاني" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وأوضحت الشبكة أن المدير التنفيذي لبطل الكالتشيو اجتمع اليوم مع "فالي رمضاني"، وهو أحد الوسطاء المشهورين في عالم كرة القدم، لبحث إمكانية نقل الثنائي إلى ستامفورد بريدج.



وأكدت الشبكة أن "رمضاني" يمتلك علاقات مميزة مع الناديين الإنجليزي والإيطالي ومن ثم قد يتمكن من إقناع الطرفين بالتوصل إلى اتفاق بشأن تلك الصفقتين المرتقبتين، مشيرة إلى أن اليوفي قد يوافق على رحيل "هيجواين" مقابل 60 مليون يورو، في حين يصل سعر "روجاني" إلى 40 مليون يورو.