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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:43 م

أبطال "البحر المتوسط" ممتنون لتكريم الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
dostor.org/2254427

وجه أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمهم ودعمه لهم؛ بعدما حققوا 45 ميدالية متنوعة "18 ذهبية، 11 فضية، 16 برونزية" ليحفروا أسماءهم بحروف من ماء الذهب في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي استضافتها مدينة تاراجوانا الإسبانية، بعد أن حققوا نتائج متميزة على مستوى كافة الألعاب.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط لتكريم الأبطال الحاصلين على ميداليات في البطولة حيث أكد أبطال المنتخبات الوطنية لرياضات: رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة، أنهم بذلوا قصارى جهدهم خلال فترة الإعداد التي سبقت البطولة من أجل رفع علم مصر فى جميع المسابقات التى يشاركون بها، مؤكدين أن المصري يظهر معدنه الأصيل وقت الصعاب، ومتعهدين بتحدي الصعاب خلال البطولات المقبلة المؤهلة لألمبياد 2020 التي ستقام بطوكيو.

وقال مدرب منتخب مصر للمصارعة، الكابتن محروس ممدوح، إن الإنجاز الذى حققته البعثة المصرية كان كبيرا رغم قلة الإمكانيات حيث أننا استطعنا أن ندخل في معسكر داخلي خلال فترة الإعداد التي سبقت البطولة في المركز الأوليمبي بالمعادي لمدة ثلاثة أشهر، رغم أن الاحتكاك الخارجي هو ما يصنع البطل نظرا لتخطي عامل الرهبة لدى اللاعبين إلى جانب اكتساب الخبرات التي تؤهله بقوة لخوض البطولات الدولية؛ وذلك لقلة الموارد بالاتحادات المصرية؛ لأن لديها ميزانية محددة وعلى ضوء ذلك فهناك العديد من الأبطال الذين لم يشاركوا فى أوزانهم خلال منافسات البطولات، مطالبا بمزيد من الدعم من وزارة الشباب والرياضة حتى يتمكن هؤلاء الأبطال بمواصلة مشوارهم بنجاح إلى أولمبياد طوكيو.

وقال البطل أحمد سعد الحاصل على ذهبيتي "النطر والخطف" ضمن منافسات 62 كجم لرفع الأثقال إن هذه البطولة تعد بطولة مصغرة من أولمبياد 2020 بطوكيو، خاصة بمشاركة أوائل التصنيفات العالمية بها، ورغم ذلك تمكنا من التتويج بـ9 ميداليات ساهمت في احتلال مصر المركز الخامس بالبطولة.

وعن سر نجاح الأبطال خلال غمار منافسات البطولة.. أكد بطل رفع الأثقال رجب عبدالحي، الحاصل على ذهبية الخطف وزن 85 كجم، أنه مارس اللعبة منذ الصغر بفضل دعم والده له، حيث إنه نشأ فى أسرة رياضية، مشيرا إلى أن بداية مشاركته فى البطولات كانت في أولمبياد لندن 2012، والتي اكتسب من خلالها احتكاك كبير ساعده في كسر عامل الرهبة لديه، إلى جانب العديد من خبرات أبطال العالم التى شاركوا بها، مؤكدا أنه سيسعى لبذل مزيد من الجهد خلال البطولات المقبلة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وحصد المزيد من الذهبيات للمنتخب الوطني.

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